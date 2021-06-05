МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Росреестр начинает разработку единой платформы для определения кадастровой стоимости недвижимости в стране. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя Росреестра Олега Скуфинского. Дерипаска назвал способ удвоения ВВП России за 10 лет

Росреестр в России отвечает за нормативное регулирование и методологическое сопровождение вопросов кадастровой оценки.

Однако непосредственно работы по кадастровой оценке относятся к полномочиям регионов РФ.

"Проанализировав ситуацию в прошлом году, мы пришли к выводу, что значительная часть вопросов к кадастровой оценке связана с отсутствием единого программного обеспечения", — отметил собеседник издания.

Хотя методология определения кадастровой стоимости жилья и других объектов единая, в субъектах РФ используют собственное программное обеспечение. Оно создается разными разработчиками, и это приводит к разным, несопоставимым результатам.

"Мы считаем, что должна быть разработана единая платформа, единое программное обеспечение определения кадастровой стоимости. Это позволит исключить или минимизировать возможные ошибки или несопоставимость данных", — отметил Скуфинский.

Но для этого, по его словам, необходимо внести изменения в законодательство страны.

"Наша цель — чтобы стоимость, которая получается в итоге и впоследствии является налоговой базой, была точной, соответствующей уровню рынка и была справедливой", — подытожил глава Росреестра.