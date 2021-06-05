МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Уменьшение предельной суммы кредита льготной ипотеки до 3 миллионов рублей, как и рост процентной ставки с 6,5 до 7%, приведет к сокращению покупательской активности россиян, пишет издание "Известия". Дерипаска назвал способ удвоения ВВП России за 10 лет

В свою очередь это снизит темпы роста цен на квартиры, считают опрошенные изданием эксперты.

При этом, отмечают собеседники, резкое прекращение действия программы могло бы спровоцировать дефицит предложения на первичном рынке.

Как прокомментировал на ПМЭФ-2021 генеральный директор "ДОМ.РЙ" Виталий Мутко, в том числе поэтому предложенные президентом России Владимиром Путиным новые правила субсидирования кредитов на "новое" жилье должны быть не антикризисной мерой, а системной. Возможно, после 1 июля 2022 года их продлят еще раз, отметил Мутко.

Напомним, что первоначально максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляла 12 миллионов рублей. Для остальных регионов — 6 миллионов.

Уменьшение этой суммы до 3 миллионов рублей, как и рост ставки до 7%, снизит покупательскую активность, особенно в городах с высокой стоимостью жилья, прокомментировал изданию управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский.

Рост цен будет замедляться. В Москве постепенно восстанавливается баланс спроса и предложения, то есть падения цен на жилье не произойдет, но и условия для резкого роста нивелируются, поясняет глава совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова.

"Условия продления льготной ипотеки — один из способов успокоить рынок в крупных городах. Столь доступной ипотеки уже не будет, и таким образом государство заставит цены на жилье несколько снизиться", — пишет издание со ссылкой на эксперта рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского.