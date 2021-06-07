МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Парламентарии намерены дополнить Жилищный кодекс статьёй об ответственности собственников квартир за нарушения их арендаторов. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании во вторник, 8 июня. Об этом написала "Парламентская газета". Аналитики научили, как быстро сдать квартиру в аренду

Как упоминается в документе, собственник должен будет возмещать ущерб, нанесённый арендаторами общественному имуществу или имуществу соседей. Кроме того, владелец квартиры должен следить за тем, чтобы наниматели соблюдали требования пожарной и санитарной безопасности и не шумели.

Соавтор документа, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный объяснил "Парламентской газете", что, согласно документу, собственник должен будет отвечать за происходящее в тех помещениях, которые он сдаёт. "Если наниматель нарушает правила проживания, соседи смогут пожаловаться хозяину, который заставит жильца соблюдать тишину или расторгнет с ним договор аренды и потребует освободить помещение", — отметил он.

Поддержку данному законопроекту также выразил руководитель общественного движения "Сильная Россия" Антон Цветков. По его мнению, хозяин жилья должен нести солидарную ответственность за все действия, которые совершают арендаторы. Он подчеркнул, что сейчас штрафы за нарушение тишины в жилых домах копеечные и регулируются только региональным законодательством, что приводит к многочисленным нарушениям правил проживания в многоквартирных домах.

В свою очередь, юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова напомнила, что основаниями для выселения соседей могут служить систематические нарушения законных интересов жителей дома, а также действия, способствующие разрушению жилого помещения. Примерами таких оснований, по её словам, могут служить систематические нарушения тишины, хулиганские действия со стороны соседей, нарушения правил содержания домашних животных или игра ночью на музыкальных инструментах.