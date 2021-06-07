МОСКВА, 7 июня — ПРАЙМ. В последний год на жилищном рынке установились рекордно низкие ставки. Этому способствовали программа льготной ипотеки и низкая ключевая ставка, но с марта ЦБ начал повышать ставку. Что в этой ситуации делать тем, у кого уже есть ипотека, и тем, кто только думает о том, чтобы ее взять? Об этом подробно рассказал РБК генеральный директор "Сравни.ру" Сергей Леонидов. Эксперты назвали регионы, в которых не будет продлена льготная ипотека

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В апреле 2020 года, в самый разгар локдауна, российское правительство объявило о запуске программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. По условиям программы, получить кредит на жилье мог любой российский гражданин. Два главных условия — клиент вносил не менее 15% от стоимости жилья, а кредит не превышал ₽6 млн для регионов и ₽12 млн для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Правда, был нюанс. Программа распространялась на квартиры в новостройках, аккредитованных в банках. То есть взять ипотеку на любую понравившуюся жилплощадь человек не мог.

Несотря на это, данное решение взорвало рынок ипотечного кредитования. Сразу после анонса новой программы президентом спрос на ипотеку взлетел на 60%. По первоначальному плану программа должна была действовать до 1 ноября 2020 года, но ее продлили еще на восемь месяцев — до 1 июля 2021 года. Благодаря этому на рынке установились исторически низкие ставки по жилищным кредитам.

ЧТО ЖЕ ПРЕДЛАГАЮТ БАНКИ СЕЙЧАС?

На сегодняшний день ипотеку с господдержкой предлагают 42 банка. Среди них Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, "Открытие", Россельхозбанк, ЮниКредит Банк и другие. Ставки по госпрограмме составляют от 0,1% до 6,5%, минимальный взнос — 100 тысяч рублей. Наличие этой программы вместе с низкой ключевой ставкой в 2020 году привело к общему падению стоимости ипотечных кредитов.

По нашим данным, медианная ставка по ипотеке на новостройку без госпрограммы сейчас составляет 7,5%, на вторичную недвижимость — 9%, а на рефинансирование ипотечного кредита — около 8%.

10 САМЫХ ВЫГОДНЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ В МОСКВЕ, СОГЛАСНО ИНФОРМАЦИИ "СРАВНИ.РУ":

Сбербанк — Господдержка 2020 ("ДомКлик") 0,1% — 5,75%

ВТБ — Господдержка 2020 с льготным периодом 4,3% — 6,5%

Банк Финсервис — Жилая недвижимость 4,5% — 9,9%

Промсвязьбанк — Госпрограмма 2020 — 5,45%

Россельхозбанк — С господдержкой — 5,5%

Банк Санкт-Петербург — Госпрограмма 2020 — 5,5-5,7%

Газпромбанк — Льготная — 5,55%

ФК "Открытие" / ЮниКредит Банк - С господдержкой — 5,59%

Райффайзенбанк / "Зенит" — С господдержкой 2020 — 5,69%

МКБ — Льготная с субсидированием — 5,75%

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Леонидов уверен, что "счастливый для будущих ипотечников период продолжится". Госпрограмма, которая стала драйвером рынка, остается: на ПМЭФ президент Владимир Путин рассказал о том, что она должна быть продлена до июля 2022 года, однако на слегка измененных условиях: речь идет о повышении ставки по ней до 7% с нынешних 6,5% и урезании лимита на размер выдаваемого кредита. Максимальная стоимость жилья по семейной льготной ипотеке в Москве и Петербурге составит 12 миллионов рублей, в других регионах — 6 миллионов рублей. А предельный размер кредита по льготной ипотеке под 7% для всех регионов составит 3 миллиона рублей.

Леонидов также акцентировал внимание на том, что ключевая ставка, которая определяет стоимость денег в экономике, в 2021 году впервые за долгое время начала расти. "В конце апреля Центральный банк поднял ключевую ставку до 5% — это самый существенный рост с 2014 года. И это уже второе повышение с 2018 года. Первое состоялось в марте: тогда регулятор увеличил показатель на осторожные 0,25%. После этого банки уже стали объявлять о росте ставок по ипотечным кредитам, не подпадающим под госпрограмму", — сказал экономист.

Уже через неделю после решения ЦБ РБК сообщил о том, что Сбербанк повысит ставки по ключевым ипотечным программам. Рост составит 0,4 п.п. от текущих базовых ставок по ипотеке на готовое жилье, кредитам на новостройки, ссудам на строительство дома и покупку гаража. Позднее о повышении процентных ставок заявили и другие российские банки, отметил Леонидов. Назван фактор, из-за которого растут цены на квартиры

ЧТО ДЕЛАТЬ КЛИЕНТАМ?

Если вы задумываетесь об ипотеке

"Если вы непременно хотите свое жилье и уже накопили минимальный первоначальный взнос, то имеет смысл брать ипотеку прямо сейчас, считает Леонидов. Ставки по жилищным кредитам с большой долей вероятности будут расти по описанным выше причинам. Сейчас сложно прогнозировать, на какую конкретно величину, — рост будет зависеть от дальнейшей политики Банка России. С августа ЦБ еще и ограничит выдачу ипотеки с минимальным первоначальным взносом менее 20%.

"При этом, по прогнозам экспертов, в России начинается период многолетнего роста цен на недвижимость. Иными словами, ипотека станет менее доступной", — предупреждает экономист.

Если у вас уже есть ипотека

"Если же у вас уже есть ипотека, то сейчас хорошее время, чтобы ее рефинансировать, то есть закрыть старый кредит за счет нового по более низкой ставке. Сейчас многие банки предлагают довольно выгодные условия, которые тоже могут ухудшиться к осени", — посоветовал Леонидов. Он напомнил, что для того, чтобы банк рассмотрел заявку на рефинансирование, должно пройти не меньше шести ежемесячных платежей. Наиболее выгодно это делать в первые три — пять лет после оформления ипотеки: в этот период выплачивается основная часть процентов.