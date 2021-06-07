МОСКВА, 7 июн – ПРАЙМ. Тюменская и Нижегородская области являются лидерами по комплексному развитию территорий (КРТ) в России, заявил в интервью телеканалу RTVI вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"На сегодняшний день у нас в стране 15 регионов приняли специальные законодательные акты в развитие этого закона, определены десятки площадок. Лидеры у нас сегодня Тюмень и Нижний Новгород. Сахалин, например, очень активно этим занимается. Также активно вовлечены в работу Липецкая и Московские области, Казань, Тула и еще ряд регионов ", — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в конце июня правительство России проведет специальные курсы для губернаторов регионов по этой теме. Миллиардер Безос сообщил, что в июле полетит в космос

"Мы прямо договорились с Кириенко Сергеем Владиленовичем, что мы проведем учебу, будем рассказывать, как нужно КРТ развивать, как нужно заниматься привлечением инвестиций, как использовать бюджетные деньги", — добавил вице-премьер.

Закон о комплексном развитии территорий, направленный на ускорение расселения аварийного и ветхого жилья в регионах России, принят в 2020 году. Он дает регионам право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, а жильцам — право двумя третями голосов принимать решение о включении их жилья в такие программы.