МОСКВА, 8 июня — ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что решение президента России Владимира Путина о продлении программы льготной ипотеки, оказалось "выстраданным". Об этом написали "Известия". Россиянам объяснили, какие квартиры воры обходят стороной

"Решение, о котором объявил президент, выстраданное, но сбалансированное. Оно позволит рынку постепенно выходить из зависимости от антикризисных мер и адаптироваться к ситуации", — сказал он.

В результате, как отметил министр, "ипотека очень хорошо идет". В случае же резкой остановки этой программы отрасль столкнулась бы с провалом спроса, заморозкой или отказом от новых проектов.

"Мы взяли на себя процентные риски по льготной ипотеке. Бенефициары этой программы — граждане, поэтому она рассматривается не только и не столько как элемент стимулирования экономики, а как мера социальной политики", — объяснил Решетников.

4 июня Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума выступил с предложением продлить на год программу льготной ипотеки и повысить ставку до семи процентов годовых. Максимальную сумму кредита также захотели ограничить тремя миллионами рублей. Глава государства назвал программу "одной из ключевых антикризисных мер по поддержке граждан и экономики".