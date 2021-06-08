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В Минэкономразвития оценили решение Путина по льготной ипотеке
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Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что решение президента России Владимира Путина о продлении программы льготной ипотеки, оказалось "выстраданным". Об этом написали... ПРАЙМ, 08.06.2021
ипотека, недвижимость, новости, бизнес, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 июня — ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что решение президента России Владимира Путина о продлении программы льготной ипотеки, оказалось "выстраданным". Об этом написали "Известия".
"Решение, о котором объявил президент, выстраданное, но сбалансированное. Оно позволит рынку постепенно выходить из зависимости от антикризисных мер и адаптироваться к ситуации", — сказал он.
В результате, как отметил министр, "ипотека очень хорошо идет". В случае же резкой остановки этой программы отрасль столкнулась бы с провалом спроса, заморозкой или отказом от новых проектов.
"Мы взяли на себя процентные риски по льготной ипотеке. Бенефициары этой программы — граждане, поэтому она рассматривается не только и не столько как элемент стимулирования экономики, а как мера социальной политики", — объяснил Решетников.
4 июня Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума выступил с предложением продлить на год программу льготной ипотеки и повысить ставку до семи процентов годовых. Максимальную сумму кредита также захотели ограничить тремя миллионами рублей. Глава государства назвал программу "одной из ключевых антикризисных мер по поддержке граждан и экономики".