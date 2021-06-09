МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Росреестр в январе-апреле 2021 года зарегистрировал около 276,7 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) — на 43% больше аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения пресс-службы ведомства. Биткоин дорожает на 5% после признания средством платежа в Сальвадоре

Как указывается в нем, в апреле зарегистрировано около 87 тысяч ДДУ, что на 96% больше, чем годом ранее. По количеству ДДУ в апреле лидировали Москва (13 тысяч), Подмосковье (11 тысяч) и Санкт-Петербург (10 тысяч).

На вторичном рынке в России зарегистрировано за четыре месяца около 1,2 тысячи сделок — на 34% больше в сравнении в результатами прошлого года. В апреле зарегистрировано около 405 тысяч сделок — примерно в два раза больше результатов аналогичного периода прошлого года. Среди регионов по сделкам с вторичным жильем в этом месяце лидировали Московская область (25 тысяч), Краснодарский край (24 тысячи) и Москва (17 тысяч).

По данным Росреестра, за четыре месяца также зарегистрировано около 1,2 тысячи ипотечных сделок — на 39% больше итогов аналогичного периода прошлого года. В апреле оформлено 387 тысяч ипотек — в 2,2 раза больше, чем в прошлом году. Чаще всего ипотеку в апреле оформляли в Московской области (30 тысяч), Москве (24 тысячи), а также Санкт-Петербурге (21 тысяча) и Краснодарском крае (тоже 21 тысяча).