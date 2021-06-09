МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Рост цен на строящееся жилье в России не прекратится, но замедлится. Об этом пишет агентство Regnum со ссылкой на профессора кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлию Финогенову. Россияне потратили миллиарды рублей на жилье в Турции

"Рост цен на новостройки, скорее всего, не прекратится, но его темпы снизятся, — отметила эксперт, — несмотря на сокращение числа застройщиков, поскольку исторически в этом сегменте рынка сложилась олигополия".

Финогенова добавила, что, по ее мнению, "продление программы льготной ипотеки до середины 2022 года может спровоцировать удорожание жилья экономкласса". Она уверена, что в настоящее время властям важно поддержать застройщиков субсидиями, чтобы избежать очередного витка роста цен на квартиры. Эксперт посетовала, что в 2020 году была запущена программа субсидирования процентной ставки по кредитам для застройщиков, но компании не смогли извлечь из нее выгоду.