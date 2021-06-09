МОСКВА, 9 июня — ПРАЙМ. В июне 2021-го в Крыму насчитывается более 500 квартир, выставленных на продажу по цене до двух миллионов рублей. Однако приобретение дешевого жилья может быть сопряжено с определенными рисками. Об этом рассказала "Лента.ру" со ссылкой на материал экспертов агентства недвижимости "Домус". Эксперты оценили подорожание Крыма для туристов

По словам риелторов, основные риски лежат в правовой плоскости. Эксперты привели в пример существующую практику строительства домов "студийного типа" на землях под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), например, на 16 студий. "Риск номер один заключается в том, что дом могут не ввести в эксплуатацию — по признакам многоквартирного. Риском номер два может стать то, что человек в итоге получит не право собственности на отдельное помещение, а на 1/16 дома и на 1/16 участка. То есть все соседи являются сособственниками", — пояснили они.

Помимо этого, покупатель такой квартиры может столкнуться с проблемами, связанными с обслуживанием дома и коммуникациями, предостерегли эксперты. "Есть риск того, что систематично будет не хватать напряжения электричества, напора воды", — объяснили они.

Обратить внимание нужно и на историю объекта недвижимости, подчеркнули риелторы. В частности, нужно знать о том, как приобреталась квартира, у кого, нет ли риска оспаривания сделки в дальнейшем (например, в течение трех лет могут возникнуть претенденты на наследство). "Конечно, лучше всего проверить документы у юридической компании или провести сделку через нотариуса, чтоб исключить любые риски, в том числе и в украинском правовом поле", — резюмировали эксперты.