2021-06-13T10:31:00+03:00
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2021
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Дополнительные средства выделены на ипотечную поддержку многодетных семей
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Правительство России выделило ещё более 27 миллиардов рублей на погашение ипотеки для многодетных семей, сообщается на сайте кабмина. "Свыше 27 миллиардов рублей будет... ПРАЙМ, 13.06.2021
правительство рф, многодетные семьи, ипотека, недвижимость, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Правительство России выделило ещё более 27 миллиардов рублей на погашение ипотеки для многодетных семей, сообщается на сайте кабмина.
"Свыше 27 миллиардов рублей будет дополнительно направлено многодетным семьям на компенсацию платежей по жилищным кредитам. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
По инициативе президента РФ Владимира Путина государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребёнок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма такой выплаты составляет 450 тысяч рублей.
Отмечается, что в 2020 году на эти цели было выделено 40,5 миллиарда рублей, в 2021 году — 26,8 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование позволит поддержать ещё не менее 60 тысяч многодетных семей.
Вопрос обсуждался на заседании правительства 10 июня. По словам Мишустина, льготы по ипотеке — одна из самых востребованных мер государственной помощи семьям с детьми. "Люди этим активно пользуются. Поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете", — пояснил глава правительства.