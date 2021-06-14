МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Риелторы, которые продают недвижимость по доверенности, могут быть в сговоре с собственником жилья, рассказали "Аргументы и факты".

На вторичном рынке вместе с правом собственности гражданин может получить целый набор проблем:

жилье с несколькими собственниками (в том числе с отказниками),

жилье, купленное с использованием материнского капитала,

неизвестных собственников

В апреле 2021 года отмечен огромный рост на рынке вторичной недвижимости. В 2021 году было зарегистрировано 405 тысяч сделок, а в 2020 году их было всего лишь 197 тысяч, отметило издание.

Покупка квартиры по доверенности всегда может обернуться трудностями для собственниками, предупредили юристы.

"Если вы не видите владельца квартиры, то не убедитесь, что он отдает отчет своим действиям. Он может быть ограниченно дееспособным человеком, находиться под влиянием обмана или введения в заблуждения", — сказал правозащитник Димитрий Мирониди.

"Вы лишены возможности удостовериться, что волеизъявление собственника направлено именно на отчуждение недвижимости. Зачастую мошенники под различными предлогами уговаривают собственника квартиры выдать на них доверенность. Такими предлогами могут быть: управление имуществом (оплата коммунальных платежей, сдача в аренду и т.д.), обращение в суд по спорным вопросам с квартирой и другие", — отметила адвокат Московской коллегии адвокатов Надежда Попова.