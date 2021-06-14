МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Более половины российских ипотечных заемщиков в ближайшие десять лет намерены взять вторую ипотеку, говорится в исследовании онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"По данным исследования, 56% ипотечных заемщиков в ближайшие десять лет хотели бы взять вторую ипотеку. Примерно треть (28%) из данной категории опрошенных готовы это сделать только после погашения первого кредита. Остальные рассчитывают оформить второй кредит до закрытия действующей ипотечной ссуды", — пишут эксперты.

Более 60% заемщиков рассматривают такой вариант для улучшения жилищных условий — площади, класса недвижимости или местоположения покупаемого жилья. Около 17% россиян хотят использовать еще одно жилье для аренды, а 14% граждан готовы предоставить второе жилье для проживания родственников. Остальные не определились с целью использования еще одного объекта недвижимости.

Более двух третей решительно настроенных на вторую ипотеку (69%) рассматривают покупку квартиры в городе проживания, 13% — загородные дома, 10% — апартаменты, примерно 8% граждан хотели бы приобрести недвижимость за рубежом.

Около 23% респондентов не исключают возможность приобретения еще одного жилья в кредит. Более 70% из этой категории участников исследования готовы рассматривать такую возможность при условии снижения цен на недвижимость. Россияне назвали приемлемую сумму на карманные деньги детям

Остальные участники исследования (21%) не собираются оформлять еще один кредит на покупку жилья ни при каких обстоятельствах. Более 75% из них считают второй кредит на жилье слишком обременительным для личного бюджета. Примерно 22% уверены, что недвижимость и ставки по ипотеке не станут более выгодными, у 3% нет рационального обоснования своего нежелания брать вторую ипотеку.

Компания провела исследование в июне, в нем приняло участие 3700 совершеннолетних россиян во всех регионах страны.