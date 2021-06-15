МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Цены на жилую недвижимость в Москве продолжают расти высокими темпами. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на материалы сервиса поиска недвижимости "Синица", средняя стоимость квадратного метра в столичных новостройках пробила психологическую отметку еще в апреле этого года. За 10 лет ущерб от хакеров может обойтись в 40 раз дороже полета на Марс

Сейчас купить квартиру в столице обойдется дороже 300 тысяч рублей за метр, отмечает издание.

С января 2021 года средняя стоимость строящегося "квадрата" в границах старой Москвы выросла на 20% и составила 313 тысяч рублей.

Средний бюджет предложения (то есть, отдельной квартиры) с января по май вырос меньше за счет снижения средней площади предлагаемых квартир — на 19,5%.

В итоге средняя стоимость квартиры в Москве по итогам мая составила 19,13 миллиона рублей.

Если говорить о новой Москве, то здесь рост цен более умеренный: с января стоимость "квадрата" в новостройке здесь выросла на 12% и составила 186 тысяч рублей. Средний бюджет предложения вырос на 10% — до 9,2 миллиона рублей.

По прогнозу экспертов, главным катализатором спроса на жилье — как и прежде — выступает ипотека. В июне эта тенденция продолжится.

"А начиная с 1 июля нас ожидает снижение спроса, так как нынешние предложенные условия по субсидированному государством жилищному кредиту будут автоматически отсекать почти все новостройки Московского региона", — подытожили эксперты.