2021-06-15T10:49:00+03:00
2021-06-15T10:53:52+03:00
2021-06-15T10:49:00+03:00
2021
https://1prime.ru/development/20210615/833931273.html
Российские миллионеры скупают квартиры в Лондоне, чтобы переселиться
Недвижимость
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Крупные российские состоятельные люди активно покупают элитное жилье в столице Великобритании. Спрос на такую недвижимость со стороны ультрахайнетов из России вырос весной 2021... ПРАЙМ, 15.06.2021
недвижимость, новости, мировая экономика, экономика, бизнес, общество
https://1prime.ru/images/83299/67/832996757.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83299/67/832996757.jpg
https://1prime.ru/images/83299/67/832996756.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83299/67/832996756.jpg
https://1prime.ru/images/83299/67/832996744.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83299/67/832996744.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Крупные российские состоятельные люди активно покупают элитное жилье в столице Великобритании. Спрос на такую недвижимость со стороны ультрахайнетов из России вырос весной 2021 года на 50% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на Knight Frank.
По данным аналитиков консалтинговой компании, чаще всего миллионеры выбирают в Лондоне квартиры с целью переехать самостоятельно или для переселения детей. Сумма одной сделки часто превышает 2 миллиона фунтов (203 миллиона рублей).
В Knight Frank отмечают, что с марта по апрель 2021 года жилая недвижимость в Великобритании подорожала на 2,1%.