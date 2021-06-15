МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Крупные российские состоятельные люди активно покупают элитное жилье в столице Великобритании. Спрос на такую недвижимость со стороны ультрахайнетов из России вырос весной 2021 года на 50% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на Knight Frank.

По данным аналитиков консалтинговой компании, чаще всего миллионеры выбирают в Лондоне квартиры с целью переехать самостоятельно или для переселения детей. Сумма одной сделки часто превышает 2 миллиона фунтов (203 миллиона рублей).

В Knight Frank отмечают, что с марта по апрель 2021 года жилая недвижимость в Великобритании подорожала на 2,1%.