МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, отменяющий обязанность подавать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ при продаже жилых домов, квартир, комнат на сумму до 1 миллиона рублей в год, а гаражей и нежилых помещений — до 250 тысяч рублей. Россияне начали массово отказываться от идеи покупки жилья

Россияне сейчас обязаны заплатить НДФЛ в случае продажи недвижимого имущества, которым они владели меньше минимального предельного срока. Минимальный предельный срок владения, после которого доходы от продажи недвижимости полностью освобождаются от налога, составляет в общем случае пять лет, а в ряде случаев — три года (например, при продаже единственного либо унаследованного жилья).

Ставка НДФЛ в 13% взимается с суммы продажи недвижимости, которую можно уменьшить либо на сумму ее покупки, либо на налоговый вычет. Максимальная сумма вычета при продаже жилых домов, квартир, комнат составляет 1 миллион рублей в год, а при продаже гаражей и нежилых помещений — 250 тысяч рублей.

Ранее в мае уже заработал закон, согласно которому россиянам для получения имущественного налогового вычета больше не надо подавать декларацию и собирать подтверждающие документы. Теперь вычет можно оформить онлайн через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Искусственный интеллект вычислил, когда цены на жилье перестанут расти

Принятый в среду закон убирает необходимость подавать декларацию, если вырученная от продажи недвижимости сумма не выше полученного налогового вычета. То есть подавать ее надо будет только в том случае, если налог получается ненулевым. А это в свою очередь будет возможно только при стоимости жилых домов, квартир, комнат выше 1 миллиона рублей, а гаражей и нежилых помещений — 250 тысяч рублей.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых установлены иные сроки.