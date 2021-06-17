МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Еще 10-15 тысяч обманутых дольщиков может появиться в России до конца 2023 года, сообщил журналистам гендиректор федерального Фонда дольщиков Константин Тимофеев. Россиянам перечислили случаи, когда могут изъять жилье

"Основная масса из этих 10-15 тысяч, думаю, появится в 2021 году, — предположил Тимофеев. Он напомнил, что в этом году уже были признаны пострадавшими около 7 тысяч участников долевого строительства.

Согласно материалам Фонда защиты прав дольщиков, на начало июня 2021 года в России в восстановлении прав нуждались 159 тысяч дольщиков. Отмечается, что в Единый реестр проблемных объектов на этот момент были включены 2910 домов. В работе фонда находятся 1368 объектов. На контроле субъектов сейчас находятся 1542 дома. В первом квартале 2021 года субъектами восстановлены права 10,9 тысячи граждан (114 объектов).

Все компенсации обманутым дольщикам, чьи дома невозможно достроить, будут выплачены до конца 2023 года, сказал Тимофеев. По его словам, на решение этой проблемы до 2024 года требуется около 60 миллиардов рублей федеральных средств и 18 миллиардов рублей средств регионов.

"По нашим подсчётам, на защиту прав одного гражданина уходит 2 миллиарда 100 тысяч рублей", — уточнил он.