МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Заброшенный дом в деревне, дачный участок или гараж нередко наводят соседей на мысль стать их владельцами. Закон допускает такую возможность, однако эта процедура непроста. Подробнее о ней рассказала "Российская газета" со ссылкой на слова доктора юридических наук, заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

Согласно российскому законодательству, бесхозяйным считается объект, у которого отсутствует владелец или он неизвестен. Для начала следует выяснить, действительно ли у них нет хозяина. Это можно сделать в кадастровой палате, через Единый госреестр недвижимости (ЕГРН), в администрации населенного пункта или садового товарищества. Далее есть несколько вариантов. Адвокат перечислил случаи, когда нельзя выгуливать животных в городе

Во-первых, в Гражданском кодексе есть понятие "приобретательная давность" — если открыто владеть недвижимостью в течение 15 лет, то затем можно оформить ее в собственность. Важно в течение этого срока непрерывно и явно использовать дом или участок. Например, платить за коммунальные услуги.

Второй вариант — выкупить недвижимость у муниципалитета. Бесхозный дом нужно поставить на учет в Росреестре. Сделать это можно только по заявлению муниципалитета. После того как объект не менее года будет находиться на учете в ЕГРН, все тот же муниципальный орган может обратиться в суд с просьбой о признании права муниципальной собственности на него. После этого объект может быть продан муниципалитетом, останется только выкупить его. Так же нужно действовать, если хочется оформить права на заброшенный участок. Условие: участок до вас должен не использоваться более трех лет.

Чтобы переоформить на себя бесхозный гараж, необходимо установить, было ли бывшим хозяином оформлено право собственности, есть ли разрешение на его установку. Если права не оформлены, информация о владельце отсутствует, то постройку можно переоформить. Сначала вместе с представителями местной администрации нужно составить акт о наличии гаража без хозяина на их территории. Затем — подать заявление в муниципалитет с просьбой поставить бесхозное имущество на баланс муниципалитета, год ждать, не объявится ли собственник, а позже через суд оформить его в собственность.

И помните: даже после оформления прав могут объявиться наследники владельца, пропустившие срок принятия наследства по уважительной причине, и восстановить свои права на строение. Если же объявится прежний собственник, он имеет полное право обратиться в Росреестр с заявлением о принятии вновь имущества во владение. И его вопрос будет решен положительно в течение пары недель.