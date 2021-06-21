МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Высокий спрос на рынке недвижимости в России часто делает его недоступным, проблему колебаний спроса могло бы решить строительство арендного жилья, такое мнение высказал РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов. Экономист оценил потенциал перетока средств из банков на фондовый рынок

"Основная проблема с доступностью жилья заключается не в недостатке количества льготных программ, а в недостаточных объемах строительства жилой недвижимости, особенно в городах с населением менее 1 миллиона человек", — считает собеседник агентства.

Он отметил, что в России все еще очень много желающих улучшить жилищные условия, поэтому спрос есть. "Однако возможности купить жилье ограничены высокими ценами, которые сложились в том числе из-за дефицита на рынке недвижимости", — объяснил Сухов.

"Для предотвращения колебаний спроса на строительном рынке следует поддерживать не только ипотеку, но и строительство арендного жилья для тех, кто не может сформировать первоначальный взнос на ипотеку", — отмечает он.