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АКРА предложило способ повысить доступность жилья в России
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Высокий спрос на рынке недвижимости в России часто делает его недоступным, проблему колебаний спроса могло бы решить строительство арендного жилья, такое мнение высказал РИА... ПРАЙМ, 21.06.2021
россия, ипотека, недвижимость, акра, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Высокий спрос на рынке недвижимости в России часто делает его недоступным, проблему колебаний спроса могло бы решить строительство арендного жилья, такое мнение высказал РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.
"Основная проблема с доступностью жилья заключается не в недостатке количества льготных программ, а в недостаточных объемах строительства жилой недвижимости, особенно в городах с населением менее 1 миллиона человек", — считает собеседник агентства.
Он отметил, что в России все еще очень много желающих улучшить жилищные условия, поэтому спрос есть. "Однако возможности купить жилье ограничены высокими ценами, которые сложились в том числе из-за дефицита на рынке недвижимости", — объяснил Сухов.
"Для предотвращения колебаний спроса на строительном рынке следует поддерживать не только ипотеку, но и строительство арендного жилья для тех, кто не может сформировать первоначальный взнос на ипотеку", — отмечает он.