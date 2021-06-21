МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Ипотечная квартира является залоговой недвижимостью, поэтому при сдаче такого жилья в аренду россиян могут подстерегать определенные сложности. Об этом у себя в Instagram-аккаунте пишет частный риелтор Олеся Анисимова. Минэкономики хочет сократить перечень запрещенных неисправностей авто

Она предостерегает россиян от сдачи квартир, взятых в кредит, в аренду.

Эксперт предупреждает: в первую очередь запрещена сдача в аренду залоговой квартиры без заключения соответствующего договора. Нарушение этого правила может повлечь для граждан административную ответственность.

"Если вскроется, что вы сдаете залоговую квартиру без заключения договора, банк получит основание истребовать сумму кредита досрочно", — пояснила специалист и отметила, что если это требование вовремя не выполнить, то через суд можно даже лишиться залогового имущества. Эксперт рассказал, чем нефть по $200 опасна для России

Она отметила, что банки имеют право проверять, сдается ли ипотечная квартира в аренду. "Важно! В кредитном договоре может прописываться запрет на аренду. Хорошо изучите бумаги, чтобы не совершить ошибку", — предупреждает риэлтор.

В случае, если такой запрет в договоре присутствует, она советует получить согласие банка ан аренду или, как минимум, уведомить кредитную организацию о намерении сдать жилье в аренду.

"Согласие хорошо бы получить даже в случае, если прямого запрета на это нет. В договоре аренды обязательно указывается, что квартира находится в залоге. Лучше всего заключать сделку на год. Обычно банки устраивает такой короткий срок. Не забывайте вовремя платить с аренды налоги, и все будет хорошо", — подытожила специалист.