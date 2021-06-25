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2021
https://1prime.ru/development/20210625/834032372.html
У синего-синего моря: в Испании массово распродают "дома мечты"
Недвижимость
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Испанское агентство недвижимости Solvia об массовой распродаже более 600 апартаментов в жилых комплексах на берегу Атлантического и на средиземноморском побережье за 36 тыс евро... ПРАЙМ, 25.06.2021
недвижимость, новости, бизнес, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Испанское агентство недвижимости Solvia об массовой распродаже более 600 апартаментов в жилых комплексах на берегу Атлантического и на средиземноморском побережье за 36 тыс евро рублей (3,1 млн рублей), пишет русско-испанский портал Noticia.ru.
Средняя площадь квартиры составляет 88 квадратных метров при средней цене 120 тыс евро (10,4 млн рублей). За 36 тыс евро можно купить студию в 25 квадратных метров в провинции Жирона или квартиру в 78 квадратных метров в Таррагоне за 38 тысяч (3,3 млн рублей).
По данным портала, больше всего предложений в Валенсии (210), Андалусии (130) и Каталонии (90). Есть квартиры в Галисии, на Балеарских и Канарских островах.