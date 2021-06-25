МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Испанское агентство недвижимости Solvia об массовой распродаже более 600 апартаментов в жилых комплексах на берегу Атлантического и на средиземноморском побережье за 36 тыс евро рублей (3,1 млн рублей), пишет русско-испанский портал Noticia.ru.

Средняя площадь квартиры составляет 88 квадратных метров при средней цене 120 тыс евро (10,4 млн рублей). За 36 тыс евро можно купить студию в 25 квадратных метров в провинции Жирона или квартиру в 78 квадратных метров в Таррагоне за 38 тысяч (3,3 млн рублей).

По данным портала, больше всего предложений в Валенсии (210), Андалусии (130) и Каталонии (90). Есть квартиры в Галисии, на Балеарских и Канарских островах.