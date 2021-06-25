2021-06-25T12:35:00+03:00
2021-06-25T12:59:13+03:00
2021-06-25T12:35:00+03:00
2021
https://1prime.ru/development/20210625/834032941.html
В России обнаружили дефицит древесины
Недвижимость
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Один из сегментов рынка строительства в России столкнулся с острой нехваткой древесины, пишут российские СМИ. По данным Ассоциации деревянного домостроения, в цифрах — это 2-2,5... ПРАЙМ, 25.06.2021
недвижимость, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83306/19/833061933.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83306/19/833061933.jpg
https://1prime.ru/images/83306/19/833061932.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83306/19/833061932.jpg
https://1prime.ru/images/83306/19/833061920.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83306/19/833061920.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20150612/812888223.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Один из сегментов рынка строительства в России столкнулся с острой нехваткой древесины, пишут российские СМИ.
По данным Ассоциации деревянного домостроения, в цифрах — это 2-2,5 млн кубометров древесины, или 30-40% от годового потребления. Это объясняет рост цен на древесину с осени 2020 года, летом 2021 года рост усилился, цены выросли в три раза по сравнению с началом 2020 года. За июнь сырье подорожало на 32%.
Соответственно стоимость деревянного дома с октября 2020 года тоже выросла в среднем на 40%. По мнению представителей рынка деревянного домостроения, нужно ввести ограничения на экспорт древесины. он сейчас составляет 31 млн кубометров.
В Ассоциации считают, если сократить экспорт на 6-8%, проблема дефицита будет решена. организация еще в мае обратилась в Минпромторг с таким предложением.