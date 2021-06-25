МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Один из сегментов рынка строительства в России столкнулся с острой нехваткой древесины, пишут российские СМИ. Власти РФ могут запретить экспорт бумаги и картона

По данным Ассоциации деревянного домостроения, в цифрах — это 2-2,5 млн кубометров древесины, или 30-40% от годового потребления. Это объясняет рост цен на древесину с осени 2020 года, летом 2021 года рост усилился, цены выросли в три раза по сравнению с началом 2020 года. За июнь сырье подорожало на 32%.

Соответственно стоимость деревянного дома с октября 2020 года тоже выросла в среднем на 40%. По мнению представителей рынка деревянного домостроения, нужно ввести ограничения на экспорт древесины. он сейчас составляет 31 млн кубометров.

В Ассоциации считают, если сократить экспорт на 6-8%, проблема дефицита будет решена. организация еще в мае обратилась в Минпромторг с таким предложением.