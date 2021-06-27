МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля 2022 года продлить действие льготной программы ипотеки, со ставкой не более 7%, максимальный размер не должен быть выше трех миллионов рублей, сообщается на сайте Кремля. Россияне начали отказываться от оформления ипотеки

"Обеспечить продление до 1 июля 2022 года срока действия льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам Российской Федерации на покупку жилья на первичном рынке, должна составлять не более 7% годовых на весь срок кредита, а максимальный размер кредита не должен превышать трех миллионов рублей", — говорится в тексте поручений по итогам ПМЭФ.

Кабмину также поручено обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев возможность получения до 31 декабря 2023 года семьями, в которых после 1 января 2018 года родился первый или последующий ребенок, ипотечных кредитов по ставке 6% годовых на весь срок кредита, на покупку жилья на первичном рынке или рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в размере до шести миллионов рублей, в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – до 12 миллионов рублей.