МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Россияне стали скупать квартиры-студии на вторичном рынке жилья. Спрос на них в мае вырос на 43%, сообщают «Известия» со ссылкой на "Авито Недвижимость".

Россиянам закрыли льготную ипотеку под 6,5%

Цены за год (от мая 2020 года к маю 2021 года) тоже выросли: на 30% — во "вторичке" и в 1,5 раза — в новостройках.

Так, средняя цена студии в мае сейчас составляет 132,4 тыс. рублей за квадратный метр и на "вторичке" — 119,8 тыс. рублей за "квадрат".

"После внесения изменений в программу льготной ипотеки, когда максимальная сумма кредита будет ограничена суммой в 3 млн рублей, спрос еще заметнее начнет перераспределяться в сторону наиболее доступного и компактного жилья", — цитирует газета руководителя направлений первичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимость" Дмитрия Алексеева.

По его мнению, покупку студии россияне считают более выгодным вложением, чем банковский депозит с низкими ставками.