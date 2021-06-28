МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Объем инвестиций в российскую недвижимость в первом полугодии 2021 года вырос по предварительным итогам на 40% — до 176 миллиардов рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из имеющегося в распоряжении РИА Недвижимость отчета консалтинговой компании CBRE.

По итогам второго квартала 2021 года объем инвестиций составил 104 миллиарда рублей, что является максимальным квартальным значением за 3,5 года с конца 2017 года и на 82% больше результатов аналогичного периода прошлого года, уточняется в отчете.

"Основным драйвером высокого уровня объема инвестиций является сегмент жилой недвижимости, который второй квартал подряд бьет рекорд", — указывается в нем.

Как подсчитали аналитики, по итогам первого полугодия в участки под жилое строительство вложили 117 миллиардов рублей, что является максимальным значением за всю историю рынка и на 21% превосходит показатель за весь 2020 год. Доля жилого сегмента на рынке инвестиций составляет 67%. Работодатели оценили готовность повысить зарплаты россиянам

Объем вложений в сегменты коммерческой недвижимости в первом полугодии составил около 60 миллиардов рублей — на 22% меньше итогов аналогичного периода 2020 года.

"Больше всего вложений в этих сегментах направлено в офисную и складскую недвижимость, доля которых составила по 10% каждый из общего объема инвестиций. Активность инвесторов в данных сегментах ограничивает сохраняющийся дефицит доступного к приобретению качественного продукта. В торговые объекты было направлено всего лишь 5% от общего объема инвестиций по итогам первого полугодия 2021 года. Вложения в этот сегмент сохраняются на низком уровне, хотя мы наблюдаем возврат интереса к данному сегменту со стороны инвесторов", — говорится в отчете.

В нем также указывается, что средний объем сделки с участками под жилое строительство вырос на 58% — до 2,8 миллиарда рублей, в то время как с объектами коммерческой недвижимости, напротив, снизился в два раза — до 0,9 миллиарда рублей. Иностранные инвестиции сохранились на уровне 3% от всех вложений в первом полугодии против 4% в аналогичном периоде прошлого года и 7% за весь 2020 год.

"Исходя из текущей динамики, объем инвестиций в недвижимость России по итогам 2021 года может превзойти предыдущие пиковые значения 2016 и 2017 годов, когда годовые вложения достигали порядка 300 миллиардов рублей. При этом во второй половине 2021 года мы ожидаем более сдержанных объемов вложений со стороны жилых девелоперов и большей конверсии сделок с объектами коммерческой недвижимости", — поясняется в отчете.