МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. В последний летний месяц этого года спрос на банкротные квартиры в Москве вырос в два раза по отношению к показателям мая 2020 года. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на эксперта рынка недвижимости Москвы Вадима Зайкова. Назван единственный способ экономить на ЖКХ без льгот

Как отмечает специалист в своей аналитической заметке, за два года, по сравнению с маем 2019-го, спрос на банкротные квартиры в столице вырос на 232%.

"Высокий интерес к приобретению такой недвижимости держится уже второй месяц. Так, в мае количество соответствующих запросов выросло всего на 0,76 процента по сравнению с апрелем текущего года", — пояснил Зайков.

Россияне начали массово скупать банкротные квартиры в столице из-за значительного роста цен на жилье, объясняет он причины.

Цены на жилье в Москве только за последний год выросли более чем на 23%. "Еще одним фактором является популяризация площадок, которые торгуют такими лотами. По моей оценке, купить залоговую квартиру можно дисконтом до 30 процентов от рыночной цены. Риски при приобретении подобных объектов минимальны, но по каждому лоту надо проводить экспертизу", — подытожил он.