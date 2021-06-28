МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Быстрее всего накопить на типовую "двушку" могут жители Ямало-Ненецкого АО, пишет РИА Новости. В Москве начали массово скупать банкротные квартиры

Жителям ЯНАО понадобится чуть больше года, чтобы купить двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров и стоимостью 2,8 млн рублей.

По мнению экспертов, доступность жилья в России на вторичном рынкеза первый квартал 2021 года снизилась в годовом выражении.

Итак, топ-5 регионов по доступности жилья в России:

Ямало-Ненецкий АО — 1,1 года и 2,8 млн рублей,

Магаданская область — 1,6 года, 3,2 млн рублей,

Ненецкий АО — 2,8 года, 3,8 млн рублей,

Ханты-Мансийский АО — 3,3 года, 4,3 млн рублей,

Мурманская область — 3,4 года, 3,4 млн рублей.



Семье с одним ребенком придется копить на квартиру минимум 4,7 года, а не 4,6, как год назад.

Дольше всего копить на жилье придется жителям: