2021-06-28T10:18:00+03:00
2021-06-28T10:25:01+03:00
2021-06-28T10:18:00+03:00
2021
https://1prime.ru/development/20210628/834048839.html
Составлен рейтинг регионов России по доступности жилья
Недвижимость
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Быстрее всего накопить на типовую "двушку" могут жители Ямало-Ненецкого АО, пишет РИА Новости. Жителям ЯНАО понадобится чуть больше года, чтобы купить двухкомнатную квартиру... ПРАЙМ, 28.06.2021
регионы, жилье, недвижимость, недвижимость, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83337/36/833373616.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83337/36/833373616.jpg
https://1prime.ru/images/83337/36/833373615.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83337/36/833373615.jpg
https://1prime.ru/images/83337/36/833373603.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83337/36/833373603.jpg
https://1prime.ru/development/20210628/834048591.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Быстрее всего накопить на типовую "двушку" могут жители Ямало-Ненецкого АО, пишет РИА Новости.
Жителям ЯНАО понадобится чуть больше года, чтобы купить двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров и стоимостью 2,8 млн рублей.
По мнению экспертов, доступность жилья в России на вторичном рынкеза первый квартал 2021 года снизилась в годовом выражении.
Итак, топ-5 регионов по доступности жилья в России:
- Ямало-Ненецкий АО — 1,1 года и 2,8 млн рублей,
- Магаданская область — 1,6 года, 3,2 млн рублей,
- Ненецкий АО — 2,8 года, 3,8 млн рублей,
- Ханты-Мансийский АО — 3,3 года, 4,3 млн рублей,
- Мурманская область — 3,4 года, 3,4 млн рублей.
Семье с одним ребенком придется копить на квартиру минимум 4,7 года, а не 4,6, как год назад.
Дольше всего копить на жилье придется жителям:
- Севастополя — 15,9 года,
- Кабардино-Балкарии — 15,1 года,
- Крыма — 14 лет,
- Чечни и Алтайского края — по 13,5 года.