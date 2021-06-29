МОСКВА, 29 июн — РИА Недвижимость. Повышение уровня компетенций специалистов и восстановление кадрового потенциала в области ценообразования является одной из мер, которая позволит решить проблему с увеличением себестоимости строительства, заявили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя.

В ответ на отчет Счетной палаты, предупредившей о рисках остановки реализуемых в рамках нацпроектов строек и увеличения количества обманутых дольщиков в России из-за повышения себестоимости строительства, в ведомстве сообщили, что вопрос совершенствования системы ценообразования является одним из приоритетных в деятельности министерства. Минстрой продолжит эту работу и учтет предложения Счетной палаты.

Счетная палата предупредила о риске увеличения числа обманутых дольщиков

Постепенный переход на эту модель — по мере увеличения объема информации о сметных ценах строительных ресурсов в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) — позволит нивелировать негативные последствия для строительного комплекса, которые могли бы произойти при одномоментном переходе на ресурсный метод (без учета региональных особенностей ценообразования).

"Важной задачей является повышение уровня компетенций и восстановление кадрового потенциала в области ценообразования. Нам необходимо внедрить систему дополнительного образования на базе актуализированных профстандартов, системы оценки квалификации и доступа специалистов в области ценообразования и сметного нормирования", — цитирует пресс-служба главу Минстроя Ирека Файзуллина.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, ведется работа по совершенствованию работы ФГИС ЦС, в том числе ее информационного наполнения. Также Минстрой намерен продолжать деятельность в части сметного нормирования работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации.

Кроме того, на встрече с руководством Федерального казначейства глава Минстроя призывал объединить усилия в обеспечении максимальной эффективности и прозрачности реализации проектов, создаваемых за счет бюджетных средств. Было принято решение о запуске программы по обучению сотрудников казначейства работе в информационных системах в сфере строительства, включая ФГИС ЦС.