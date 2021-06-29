Юрист объяснил, почему опасно покупать жилье у взяточников
МОСКВА, 29 июн – РИА Недвижимость. Приобретать жилье у недобросовестных госслужащих, купивших его на незадекларированные доходы, рискованно, поскольку государство изымает такую недвижимость даже у добросовестных приобретателей, рассказал РИА Недвижимость юрист по недвижимости Алмаз Кучембаев.
"Настало время спрашивать, кем работает продавец квартиры, которую вы хотите купить. Если он или его супруг — это бюджетник, который должен отчитываться о своих доходах, то впору серьезно задуматься, а не у коррупционера ли вы покупаете? Потому как эта квартира может пойти в доход государства даже после того, как собственником станете вы сами", — подчеркнул он.
Существует ряд законов, контролирующих доходы госслужащих, например, закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", закон "О противодействии коррупции" и другие нормативно-правовые акты, согласно которым государство обращает взыскание на недвижимость и другое имущество подконтрольных лиц, если не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, пояснил Кучембаев.
"Все доходы чиновника или депутата, полученные неофициально, незаконны. Законны только те, которые отражены в декларации", — подчеркнул он. По словам юриста, если проверка выявит факт приобретения госслужащим недвижимости на незаконные доходы, то государство забирает то, что легче изъять, то есть квартиру. Факт взыскания с продавца средств, полученных за нее, для покупателя не играет роли, недвижимость он все равно утратит.
"Чтобы обезопасить себя от такого развития событий, нужно запросить дополнительные документы, как минимум проверить, как давно квартира в собственности у продавца. Если дольше трех лет, то риски значительно снижаются. Если имущество приобретено продавцами-госслужащими в течение трех последних лет, то следует запрашивать подтверждение доходов", — посоветовал Кучембаев.
При этом, помимо обычной справки 2-НДФЛ о размере доходов, адвокат рекомендует покупателям запрашивать у продавцов, состоящих на госслужбе, максимально полный комплекс документов, имеющий отношение к приобретению квартиры: кредитные договоры, свидетельство о наследстве, договор дарения, расписки в получении денег от продажи ценных вещей (например, ювелирных изделий).
Это позволит убедиться, что квартира приобретена на средства, полученные законным путем, резюмировал он.
https://1prime.ru/development/20210629/834056700.html