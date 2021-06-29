МОСКВА, 29 июн – РИА Недвижимость. Приобретать жилье у недобросовестных госслужащих, купивших его на незадекларированные доходы, рискованно, поскольку государство изымает такую недвижимость даже у добросовестных приобретателей, рассказал РИА Недвижимость юрист по недвижимости Алмаз Кучембаев.

"Настало время спрашивать, кем работает продавец квартиры, которую вы хотите купить. Если он или его супруг — это бюджетник, который должен отчитываться о своих доходах, то впору серьезно задуматься, а не у коррупционера ли вы покупаете? Потому как эта квартира может пойти в доход государства даже после того, как собственником станете вы сами", — подчеркнул он.

Существует ряд законов, контролирующих доходы госслужащих, например, закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", закон "О противодействии коррупции" и другие нормативно-правовые акты, согласно которым государство обращает взыскание на недвижимость и другое имущество подконтрольных лиц, если не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, пояснил Кучембаев.

"Все доходы чиновника или депутата, полученные неофициально, незаконны. Законны только те, которые отражены в декларации", — подчеркнул он. По словам юриста, если проверка выявит факт приобретения госслужащим недвижимости на незаконные доходы, то государство забирает то, что легче изъять, то есть квартиру. Факт взыскания с продавца средств, полученных за нее, для покупателя не играет роли, недвижимость он все равно утратит.

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"Чтобы обезопасить себя от такого развития событий, нужно запросить дополнительные документы, как минимум проверить, как давно квартира в собственности у продавца. Если дольше трех лет, то риски значительно снижаются. Если имущество приобретено продавцами-госслужащими в течение трех последних лет, то следует запрашивать подтверждение доходов", — посоветовал Кучембаев.

При этом, помимо обычной справки 2-НДФЛ о размере доходов, адвокат рекомендует покупателям запрашивать у продавцов, состоящих на госслужбе, максимально полный комплекс документов, имеющий отношение к приобретению квартиры: кредитные договоры, свидетельство о наследстве, договор дарения, расписки в получении денег от продажи ценных вещей (например, ювелирных изделий).

Это позволит убедиться, что квартира приобретена на средства, полученные законным путем, резюмировал он.