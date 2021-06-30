МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Если власти введут обязательную вакцинацию для трудовых мигрантов, цены на жилье могут резко вырасти, считают девелоперы.

Строительные компании потратят сотни миллионов рублей на прививки своих рабочих, а поскольку потери бизнесу компенсировать государство не будет, придется пересмотреть стоимость квадратного метра.

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По его словам, если бы вакцинация трудовых мигрантов была бесплатной, удалось бы замедлить динамику роста цен.

Напомним, что ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что пандемия спровоцировала удорожание рабочей силы на 50%, а это привело к росту цен на рынке недвижимости. Себестоимость, по его оценкам, выросла на 12,5%.

Также напомним, что стоимость одной вакцинации для мигрантов составляет 1300 рублей.