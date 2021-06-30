Названа новая причина роста цен на квартиры
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Если власти введут обязательную вакцинацию для трудовых мигрантов, цены на жилье могут резко вырасти, считают девелоперы.
Строительные компании потратят сотни миллионов рублей на прививки своих рабочих, а поскольку потери бизнесу компенсировать государство не будет, придется пересмотреть стоимость квадратного метра.
По его словам, если бы вакцинация трудовых мигрантов была бесплатной, удалось бы замедлить динамику роста цен.
Напомним, что ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что пандемия спровоцировала удорожание рабочей силы на 50%, а это привело к росту цен на рынке недвижимости. Себестоимость, по его оценкам, выросла на 12,5%.
Также напомним, что стоимость одной вакцинации для мигрантов составляет 1300 рублей.
https://1prime.ru/development/20210630/834065468.html