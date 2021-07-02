МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязанность подавать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ при продаже жилых домов, квартир, комнат на сумму до 1 миллиона рублей в год, а гаражей и нежилых помещений — до 250 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин обязал банки сообщать клиентам гарантированную ставку по вкладу

Россияне обязаны заплатить НДФЛ в случае продажи недвижимого имущества, которым они владели меньше минимального предельного срока, который в общем случае составляет пять лет, а в ряде случаев — три года.

Ставка НДФЛ в 13% взимается с суммы продажи недвижимости, которую можно уменьшить либо на сумму ее покупки, либо на налоговый вычет. Максимальная сумма вычета при продаже жилых домов, квартир, комнат составляет 1 миллион рублей в год, а при продаже гаражей и нежилых помещений — 250 тысяч рублей.

Новый закон отменяет необходимость подавать декларацию, если вырученная от продажи недвижимости сумма не превышает полученныйналоговый вычет. То есть подавать ее надо будет только в том случае, если налог получается ненулевым. А это в свою очередь будет возможно только при стоимости жилых домов, квартир, комнат выше 1 миллиона рублей, а гаражей и нежилых помещений — 250 тысяч рублей.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых установлены иные сроки.