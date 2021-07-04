МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Жилье на вторичном рынке в крупнейших городах России подешевело в июне по сравнению с маем, выяснили для РИА Новости эксперты консалтинговой группы SRG.

"Впервые с прошлого года отмечается отрицательная динамика по росту цен в крупнейших городах РФ", — сказано в сообщении.

Так, в Омске стоимость жилья в июне по сравнению с маем уменьшилась на 3,65%. При этом годовой рост составил 21,18%. В Нижнем Новгороде цены за месяц снизились на 3,27%, а за год увеличились на 21,34%. Эксперт дала прогноз по нефти на ближайшие дни

В Казани жилье подешевело на 2,98% к маю, в Самаре – на 2,48%. Замыкает пятерку лидеров по снижению стоимости квадратных метров Пермь – 2,39%.

При этом в Москве и Санкт-Петербурге жилье за месяц подорожало на символические 0,05% и 0,24% соответственно.