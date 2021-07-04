2021-07-04T12:22:00+03:00
2021-07-04T12:25:27+03:00
2021-07-04T12:22:00+03:00
2021
https://1prime.ru/development/20210704/834108358.html
Жилье в крупнейших городах России начало дешеветь, отмечают аналитики
Недвижимость
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Жилье на вторичном рынке в крупнейших городах России подешевело в июне по сравнению с маем, выяснили для РИА Новости эксперты консалтинговой группы SRG. "Впервые с прошлого года... ПРАЙМ, 04.07.2021
недвижимость, россия, недвижимость, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83299/16/832991672.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83299/16/832991672.jpg
https://1prime.ru/images/83299/16/832991671.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83299/16/832991671.jpg
https://1prime.ru/images/83299/16/832991659.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83299/16/832991659.jpg
https://1prime.ru/oil/20210704/834107724.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Жилье на вторичном рынке в крупнейших городах России подешевело в июне по сравнению с маем, выяснили для РИА Новости эксперты консалтинговой группы SRG.
"Впервые с прошлого года отмечается отрицательная динамика по росту цен в крупнейших городах РФ", — сказано в сообщении.
Так, в Омске стоимость жилья в июне по сравнению с маем уменьшилась на 3,65%. При этом годовой рост составил 21,18%. В Нижнем Новгороде цены за месяц снизились на 3,27%, а за год увеличились на 21,34%.
В Казани жилье подешевело на 2,98% к маю, в Самаре – на 2,48%. Замыкает пятерку лидеров по снижению стоимости квадратных метров Пермь – 2,39%.
При этом в Москве и Санкт-Петербурге жилье за месяц подорожало на символические 0,05% и 0,24% соответственно.