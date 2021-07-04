МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Жители Москвы нередко стали брать не одну, а сразу несколько ипотек. Как рассказал глава сервиса "Циан.Ипотека" Михаил Кочеров изданию "Газета.ru", среди клиентов организации 13% уже ранее брали ипотеку, а у 7% она не погашена.

Эксперт отметил, что "серийные" ипотечники чаще всего оформляют покупку новостроек — на них приходится 41% сделок, хотя в среднем по рынку на новостройки берут 28% ипотек. Поэтому можно предположить, что имеют место инвестиционные покупки. Эксперты рассказали, когда невыгодно гасить ипотеку

Кочеров объяснил, что "люди покупают квартиры "впрок" для последующей перепродажи или сдачи в аренду".

Что же касается других экспертов, опрошенные изданием "Газета.ru", иногда так называемые "серийные" ипотечники берут два кредита для семьи, например, чтобы купить квартиру для себя, а также переселить родителей или заранее обеспечить жильем детей.

Особая категория — те, кто стремится сэкономить и покупает вторую квартиру на фоне выгодных условий, например, льготной ипотеки. Это самые проблемные заемщики — порой необдуманная покупка оборачивается расторжением сделки, поиском рефинансирования и другими проблемами, связанными с неспособностью покупателя обслуживать второй кредит.

Эксперты отмечают, что есть еще один вариант — это покупка с целью инвестиций. В таком случае покупатель зачастую берет квартиры в новостройке на ранней стадии строительства, после чего одну из них продает или сдает в аренду для покрытия платежа.