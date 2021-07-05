МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Выдача ипотеки в России в этом году замедлит рост по сравнению с прошлым годом и составит до 3,9 триллиона рублей, заявила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.

"Потенциал очень высокого роста ипотеки уже исчерпан. И в этом году выдачи покажут более низкие темпы. Связанно это не только с увеличением ставки и отказами от льготной программы в прежнем формате, но и со снижением спроса со стороны населения", — сказала она.

Вторым фактором, влияющим на темпы выдачи жилищных кредитов, являются реальные располагаемые доходы населения, которые продолжают снижаться, отметила глава НРА.

Кроме того, добавила она, Банк России в рамках своих пруденциальных требований ужесточил надбавки за выдачу ипотеки с низким первоначальным взносом, ограничивая таким образом аппетит банков к риску.

Это тоже повлияет на объем выдач ипотеки, поскольку не так много людей способны накопить достаточно приличный первоначальный взнос. А банки в текущих условиях вряд ли будут жертвовать капиталом, чтобы выдавать довольно рисковую ипотеку, отметила Розенцвет.

"Мы ждем, что объемы выдач ипотеки по итогам 2021 года составят 3,7-3,9 триллиона рублей", — заключила она.

В 2020 году россияне взяли 1,7 миллиона ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей, что стало абсолютным рекордом за всю историю ипотечного рынка в стране.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.