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2021
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Спрос на льготную ипотеку резко вырос перед обновлением программы
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В России спрос на льготную ипотеку перед обновлением программы кредитования вырос, пишет газета "Коммерсант". Накануне вступления в силу изменений расход лимита ипотечного займа... ПРАЙМ, 05.07.2021
льготная ипотека, россия, жилье, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. В России спрос на льготную ипотеку перед обновлением программы кредитования вырос, пишет газета "Коммерсант".
Накануне вступления в силу изменений расход лимита ипотечного займа превысил почти 100%.
Напомним, что условия льготной ипотеки в России изменились 2 июля: предельная ставка выросла до 7%, размер кредита уменьшился до 3 миллионов рублей.
Перед вступлением в силу новых правил кредитные организации выдали займов на 1,78 триллиона рублей при лимите 1,85 триллиона рублей.
Всего кредиты получили 556,2 тысячи российских семей, пишет издание.
Доля заключенных договоров от объема лимита близка к ста процентам, как у Сбербанка и ВТБ. Превысила эту отметку — в Альфа-банке и ГПБ.
Ниже 90% количество заключенных договоров среди крупных банков у ПСБ, РСХБ и Райфайзенбанка.