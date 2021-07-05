МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. В России спрос на льготную ипотеку перед обновлением программы кредитования вырос, пишет газета "Коммерсант". Bloomberg назвал самую вакцинированную страну в мире

Накануне вступления в силу изменений расход лимита ипотечного займа превысил почти 100%.

Напомним, что условия льготной ипотеки в России изменились 2 июля: предельная ставка выросла до 7%, размер кредита уменьшился до 3 миллионов рублей.

Перед вступлением в силу новых правил кредитные организации выдали займов на 1,78 триллиона рублей при лимите 1,85 триллиона рублей.

Всего кредиты получили 556,2 тысячи российских семей, пишет издание.

Доля заключенных договоров от объема лимита близка к ста процентам, как у Сбербанка и ВТБ. Превысила эту отметку — в Альфа-банке и ГПБ.

Ниже 90% количество заключенных договоров среди крупных банков у ПСБ, РСХБ и Райфайзенбанка.