МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Российские риелторы задумались об упрощении процесса продажи квартир, приобретенных с использованием маткапитала. Соответствующее письмо они направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сообщают "Известия", располагающие копией этого документа.

Пока реализация таких квартир возможна только после погашения ипотечного кредита для выделения долей на детей. Из-за этого семьям порой сложно улучшать жилищные условия, например, поменять "однушку" на "двушку". Риелторы предлагают изменить правила — разрешить продавать старую квартиру без выделения долей детям при условии покупки новой. Риелторы ожидают падения цен на новостройки

Генеральный директор ГК "Ферро-Строй" Григорий Ваулин пояснил изданию, что они предлагают упростить механизм следующим образом: по согласованию с органами опеки перекладывать обязательства по выделению долей уже на новую квартиру, без необходимости выделять их в той, которая продается." Для этого нужно выбрать объект недвижимости и согласовать его с опекой, после обязательства по выделению долей снимут со старой квартиры и перенесут на новую", — объяснил он.

Помимо этого, риелторы предлагают ввести обязательную фиксацию в Росреестре факта использования маткапитала при приобретении недвижимости или при использовании субсидии на частичное или полное погашение ипотеки.

В профессиональном сообществе полагают, что инициатива риелторов позволит ускорить оборот недвижимости, поможет выйти на рынок тем клиентам, которые способны приобрести новую квартиру, только продав старую.