МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Москва заняла седьмое место в рейтинге Global Residential Cities Index от Knight Frank по росту цен на жилье, в который входят 150 городов мира. Средняя стоимость одного квадратного метра в столице России по итогам первого квартала 2021 года выросла к аналогичному периоду 2020-го на 22,4%, до 209,96 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге (8-е место) цены на жилье выросли на 22,1%, до 164 тысяч рублей за один квадратный метр. Об этом сообщает РБК. Назван самый дорогой бренд в мире

Первое место в рейтинге занимает турецкий город Измир, где жилье подорожало на 33,9%, на второй позиции — Анкара с ростом в 30,3%, на третьем месте — новозеландский Веллингтон с 30,1%. Четвертое место занимает Стамбул (28,8%), замыкает первую пятерку Сеул (26,1%). В среднем годовой рост цен в 150 анализируемых городах составил 7,4%. Жилье подорожало в 128 городах, в 43 из них — более чем на 10%.

Москва за год поднялась сразу на 136 строк рейтинга — в первом квартале прошлого года российская столица была на 143-м месте (-3,6%). Санкт-Петербург потерял две позиции — в прошлом году он занимал шестое место с 14% роста.

Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова отметила, что в Москве на протяжении 2020 года наблюдался существенный рост цен на жилую недвижимость, особенно в конце года. Однако в ретроспективе показатель не является рекордным: так, в третьем квартале 2008 года (+25,8%) и первом квартале 2009 года (+23,8%) индекс превышал текущее значение, указывает она. По словам Широковой, данные за второй квартал 2021 года могут превзойти эти цифры.