МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Россияне предпочитают покупать квартиры в Краснодаре, а не в Москве, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование Россельхозбанка.

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Так, по данным издания, число ипотечных заявок по итогам первых пяти месяцев 2021 года в Краснодарском крае выросло на 110% (к уровню аналогичного периода 2020-го), в Калининградской области — на 65%. В то же время в Москве рост заявок составил 67%, а в Санкт-Петербурге — всего 9%.

"Как юг, так и балтийское побережье стали заметно привлекательнее с точки зрения инвестиций в недвижимость. Вдобавок это регионы, где многим хотелось бы жить из-за климата и развивающейся инфраструктуры", — цитирует экспертов СМИ.