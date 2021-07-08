МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Почти четверть ипотечных заемщиков в России во время пандемии увеличили ежемесячный платеж по кредиту, хотя половина из них стала платить больше лишь на 20-30%, говорится в исследовании онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Порядка 23% ипотечных заемщиков за период пандемии добровольно увеличили ежемесячный платеж по кредиту, причем у 80% таких клиентов осталось менее половины срока до погашения ипотеки. Из данной группы опрошенных почти половина (48%) стала платить на 20-30% больше установленной договором суммы в месяц", — пишут аналитики. Банк России назвал регионы, где ставка по ипотеке осталась ниже 7%

Еще 24% заемщиков повысили платеж на 30-50%, 18% опрошенных — на 50-80%, а каждый десятый гражданин увеличил его более чем на 80%.

По данным компании, решение увеличить платеж 66% респондентов объяснили желанием быстрее закрыть кредит из-за неопределенной экономической ситуации, 18% опрошенных таким образом расходуют сэкономленные на удаленной работе средства. Каждый десятый респондент инвестирует в ипотеку часть сбережений из-за риска обесценивания средств на фоне инфляции, а еще 6% граждан за время пандемии увеличили доход и направили его часть на ипотечные платежи.

В то же время около 46% заемщиков оставили платеж неизменным, 16% опрошенных рефинансировали ипотечный кредит для сокращения процентной ставки и ежемесячного платежа. Порядка 11% граждан вынуждены были оформить ипотечные каникулы из-за потери части дохода, 4% продали квартиру с обременением из-за невозможности в дальнейшем обслуживать кредит. Риелтор предупредила, кому нельзя сдавать квартиру

По данным ЦБ, общий объем задолженности россиян по ипотеке в мае продолжил увеличиваться — на 2,1%, до рекордных 10,27 триллиона рублей. Средний срок кредита впервые превысил 20 лет, а средняя ставка по ипотеке второй месяц подряд держалась на уровне 7,3% годовых.

Компания проводила исследование в июне по репрезентативной выборке среди 3500 имеющих ипотечный кредит россиян по всей стране.