МОСКВА, 10 июля — ПРАЙМ. Рост цен на жилую и коммерческую недвижимость в последний год исчисляется опережающими темпами — разброс по регионам мог доходить от 15 до 40% по жилой и от 10 до 30% по разным видам коммерческой. Об этом рассказал "Прайм" главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

Он отметил, что на ценообразование конечного метра в данной отрасли инфляция влияет не первым номером, основные драйверы роста это кратное иногда даже 100% подорожание наиболее применяемых стройматериалов, а также дефицит рабочей силы в связи с пандемией. С учетом того, что в нашей стране реализуются цели нацпроекта "Жилье и городская среда" с установкой довести объем ежегодного ввода в эксплуатацию до 90 миллионов квадратных метров жилья к 2023 году (скорректированный показатель — ранее было к 24 году 120 миллионов квадратных метров) и при условии сохранения программы льготной ипотеки, очевидно, что тренд на спрос со стороны покупателей по части жилой недвижимости будет продолжаться — его будет стимулировать растущее предложение а также необходимость искать альтернативу по части надежного вложения средств. Стало известно, где предпочитают покупать квартиры россияне

Что касается коммерческого сектора, то Антонов считает, что наибольший интерес инвесторов будет концентрироваться на вложениях в складские и логистические комплексы, а также развитие офисного строительства, а вот показатели по вводу торговой недвижимости очевидно будут падать в силу увеличения доли e-comm в регионах. "В качестве аргументации на дальнейшее развитие рынков можно привести статистику: с января по июнь инвесторами в сектор недвижимости было вложено 110 миллиардов рублей, что позволяет говорить о том, что рынок практически вернулся к докризисным показателям — 2 года назад инвесторами за этот период было вложено на 6 миллиардов рублей больше. При этом 50%-й объем средств направлен на участки под жилищное стройтрестов и только 38% в офисный сегмент", — отметил аналитик.

Антонов особо выделил тему инвестиций в жилую недвижимость со стороны физлиц, в связи с принятыми поправками в налоговое законодательство. Он рассказал, что по части обложения налогом доходов с депозитов, в текущем и прошлом году возрос спрос на сделки по первичной недвижимости. Покупка квартиры с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду является очевидной и традиционной альтернативой для приумножения или сохранения средств. "Особенно это интересно для Московского региона, где рост стоимости наиболее популярных студий за год составил 35%, если в первой половине 20-го года такую квартиру можно было купить за 4,4 миллиона рублей, то годом ранее уже за 6,01 миллионов — в сравнении с годовым доходом от депозита это не идет ни в какое сравнение", — отметил он.

Антонов также подчеркнул, что в Москве уже наблюдается дефицит полезных площадей под застройку жилой недвижимости массового сегмента, и в данном случае, те у кого есть достаточно большие сбережения, могли бы рассматривать варианты не эконом-сегмента. "Таких предложений в столице пока еще много и через лет пять от суммы покупки можно будет выиграть 40-50% прибыли", — резюмировал он.