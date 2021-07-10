Эксперт посоветовал, какую недвижимость выгоднее всего покупать сейчас
МОСКВА, 10 июля — ПРАЙМ. Рост цен на жилую и коммерческую недвижимость в последний год исчисляется опережающими темпами — разброс по регионам мог доходить от 15 до 40% по жилой и от 10 до 30% по разным видам коммерческой. Об этом рассказал "Прайм" главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.
Он отметил, что на ценообразование конечного метра в данной отрасли инфляция влияет не первым номером, основные драйверы роста это кратное иногда даже 100% подорожание наиболее применяемых стройматериалов, а также дефицит рабочей силы в связи с пандемией. С учетом того, что в нашей стране реализуются цели нацпроекта "Жилье и городская среда" с установкой довести объем ежегодного ввода в эксплуатацию до 90 миллионов квадратных метров жилья к 2023 году (скорректированный показатель — ранее было к 24 году 120 миллионов квадратных метров) и при условии сохранения программы льготной ипотеки, очевидно, что тренд на спрос со стороны покупателей по части жилой недвижимости будет продолжаться — его будет стимулировать растущее предложение а также необходимость искать альтернативу по части надежного вложения средств.
Что касается коммерческого сектора, то Антонов считает, что наибольший интерес инвесторов будет концентрироваться на вложениях в складские и логистические комплексы, а также развитие офисного строительства, а вот показатели по вводу торговой недвижимости очевидно будут падать в силу увеличения доли e-comm в регионах. "В качестве аргументации на дальнейшее развитие рынков можно привести статистику: с января по июнь инвесторами в сектор недвижимости было вложено 110 миллиардов рублей, что позволяет говорить о том, что рынок практически вернулся к докризисным показателям — 2 года назад инвесторами за этот период было вложено на 6 миллиардов рублей больше. При этом 50%-й объем средств направлен на участки под жилищное стройтрестов и только 38% в офисный сегмент", — отметил аналитик.
Антонов особо выделил тему инвестиций в жилую недвижимость со стороны физлиц, в связи с принятыми поправками в налоговое законодательство. Он рассказал, что по части обложения налогом доходов с депозитов, в текущем и прошлом году возрос спрос на сделки по первичной недвижимости. Покупка квартиры с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду является очевидной и традиционной альтернативой для приумножения или сохранения средств. "Особенно это интересно для Московского региона, где рост стоимости наиболее популярных студий за год составил 35%, если в первой половине 20-го года такую квартиру можно было купить за 4,4 миллиона рублей, то годом ранее уже за 6,01 миллионов — в сравнении с годовым доходом от депозита это не идет ни в какое сравнение", — отметил он.
Антонов также подчеркнул, что в Москве уже наблюдается дефицит полезных площадей под застройку жилой недвижимости массового сегмента, и в данном случае, те у кого есть достаточно большие сбережения, могли бы рассматривать варианты не эконом-сегмента. "Таких предложений в столице пока еще много и через лет пять от суммы покупки можно будет выиграть 40-50% прибыли", — резюмировал он.
https://1prime.ru/development/20210710/834163234.html