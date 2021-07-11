МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Краснодар стал лидером по росту цен на однокомнатные квартиры во втором квартале по сравнению с первым, выяснили для РИА Новости эксперты консалтинговой группы SRG. Эксперт назвал оптимальный размер платежа по ипотеке

Средний чек продажи квартиры в этом городе составил 2,45 миллиона рублей. По сравнению с первым кварталом 2021 года стоимость увеличилась на 11,83%. За год рост составил 18,25%.

На втором месте — Омск со средней стоимостью однушки 1,97 миллиона рублей. За квартал такие квартиры выросли в цене на 7,26%, а за год – на 22,61%. Замыкает тройку лидеров Воронеж. Во втором квартале средняя стоимость однокомнатной квартиры составила 2,29 миллиона рублей (рост за квартал — 6,03%, за год — 17,91%).

Москва по росту цен на однокомнатные квартиры находится на 16-й позиции. По итогам второго квартала их стоимость увеличилась на 3,09% и составила 9,36 миллиона рублей. Годовой рост составил 18,05%. В Санкт-Петербурге однушки росли в цене быстрее – на 4,5% за квартал. Средний чек — 5,54 миллиона рублей. За год жилье подорожало на 22,76%. Эксперт посоветовал, какую недвижимость выгоднее всего покупать сейчас

При этом в SRG выявили город, где однушки практически не выросли в цене – это Челябинск, который показал рост на символические 0,94%. При этом за год цены увеличились на 9,92%. Средняя стоимость квартиры в этом городе составляет 1,6 миллиона рублей.

"По итогам второго квартала 2021 по отношению к первому кварталу 2021 средняя стоимость однокомнатных квартир увеличилась на 4,48% и составила 2 910 014 рублей", — подсчитали эксперты.