МОСКВА, 12 июл — РИА Недвижимость. Люди часто совершают уголовные преступления, даже не подозревая, что их действия незаконны, например, когда делают себе "липовую" регистрацию, пытаются получить налоговый вычет, на который не имеют права или обманывают банк при получении ипотечного кредита, рассказали юристы, опрошенные РИА Недвижимость.

Ярким примером является использование поддельной регистрации по месту жительства, отметил адвокат адвокатского бюро "Шварц и партнеры" Игорь Купцов. По его словам люди, снимающие квартиры, иногда не могут договориться с наймодателем о регистрации по месту жительства. Если у них отсутствует регистрация в месте, где они проживают, такие наниматели часто "покупают" временную регистрацию по объявлениям в интернете.

"Однако они даже не подозревают, что зачастую подобные документы о регистрации просто подделка. Последующее использование такого поддельного документа может образовывать состав такого преступления, как использование заведомо подложного документа, это статья 327 УК РФ. Санкция – от штрафа в 80 тысяч рублей до ареста на срок до шести месяцев", — объяснил адвокат.

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"Например, лицо не имело право на вычет, но все равно обратилось с таким заявлением. Налоговый орган невнимательно посмотрел документы и предоставил его. Хотя здесь очевидно наличие ошибки налоговой, само по себе наличие незаконного вычета по НДФЛ в пользу заявителя пытаются истолковать как мошенничество. В результате в ситуацию пришлось вмешаться Конституционному суду и принять постановление от 04.03.2021 № 5-П, чтобы подобную практику прекратить. Однако пока непонятно, как ситуация развернется на практике", — уточнил адвокат.

КС прямо указал на то, что подобные действия образуют состав мошенничества только в ситуации наличия прямого умысла и подложности документов со стороны заявителя на такой вычет. Однако на практике зачастую уголовные дела возбуждаются даже в ситуации отсутствия такой подложности, посетовал он.

Люди, желающие приобрести квартиру в ипотеку, но не имеющие средств для первого взноса, идут на обман банка и указывают в договоре завышенную сумму, рассказала адвокат адвокатской конторы "Бородин и партнеры" Ольга Туренко.

"Цену квартиры, которую хотят купить, увеличивают на 10-20%, как раз на размер первоначального взноса. Дальше продавец пишет для покупателя расписку, в которой указывает, что получил первоначальный взнос в полном объеме. Хотя на самом деле он ничего не получал. Оставшуюся сумму, которая равна настоящей стоимости квартиры и которую продавец изначально и планировал за нее выручить, банк предоставляет в качестве кредита. В итоге покупатель покупает квартиру без первоначального взноса, а продавец получает все деньги", — пояснила она.

В случае обнаружения такие действия квалифицируются как мошенничество, из-за чего у неудачливого заемщика могут возникнуть серьезные проблемы с законом, подчеркнула Туренко.