МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Эти дни наблюдается очередной рост цен на рынке первичной недвижимости. В среднем новостройки подорожали более чем на 2%. Жилье растет в цене, несмотря на постепенный спад активности покупателей: приобретать недвижимость по взлетевшим за год почти на треть ценам россияне оказались не готовы даже в преддверии роста ипотечных ставок. Исключением стал Краснодар, где за счет перераспределения спроса мигрирующих на юг "удаленщиков" новостройки за месяц подорожали на рекордные 15%. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитиков ЦИАН. Москва вошла в топ-10 мировых рекордсменов по ценам на жилье

Отмечается, что средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в июле достигла 100 тысяч рублей за квадратный метр, увеличившись на 2,2% за месяц и на 27% за год. Средний темп прироста стоимости пока сохраняется: в июне относительно мая положительная динамика оценивалась в 2,1%.

Несмотря на то, что в среднем по стране новостройки дорожают, сама динамика в регионах разноплановая. Например, по данным ЦИАН, в четырех городах-миллионниках за месяц средняя стоимость первичной недвижимости показала отрицательную динамику. Наиболее выраженным падение оказалось в Самаре, где новостройки подешевели на 5%, до 71 тысяч рублей за квадратный метр. Что же касается Краснодара, то там, наоборот, произошел аномальный 15-процентный рост средней стоимости жилья за месяц, до 99,1 тысяч рублей за квадратный метр. Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов связывает такой скачок с активизацией межрегиональных сделок и ростом интереса к городу со стороны "удаленщиков". "После того как цены в Сочи приблизились к московским, эта группа покупателей стала выбирать из других локаций в одном из немногих российских регионов с комфортными условиями для жизни зимой",- констатирует он.

В Москве, согласно оценкам ЦИАН, новостройки сейчас стоят в среднем 265,3 тысяч рублей за квадратный метр.