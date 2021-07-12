МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. В прошлом месяце цены на строящиеся квартиры продолжили рост во всех локациях Московского региона. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на материалы сервиса по поиску жилья "Синица".

Отмечается, что на территории "старой Москвы" средневзвешенная цена квадратного метра достигла 318,4 тысячи рублей, по сравнению с маем этот показатель вырос на 2%, за год — почти на 45%. Аналитики назвали причины подорожания новостроек в июле

В Новой Москве "квадрат" в новостройках за месяц подорожал на 1,5%, за год — на 33%, в настоящее время он стоит 188,7 тысячи рублей, говорят аналитики. В ближнем же поясе Московской области во всех сегментах цены в июне вновь показали положительную динамику, а средневзвешенная цена квадратного метра достигла 153 тысяч рублей. По сравнению с маем она выросла на 3%, за год — на треть.

Аналитики считают, что в целом можно отметить замедление темпов вымывания предложения и роста цен. "Ажиотажный спрос и нехарактерную динамику цен, конечно, подогревали последние месяцы льготной ипотеки, продление которой не сильно повлияет на Московский регион. Во втором полугодии ситуация нормализуется, и мы увидим баланс спроса и предложения, а также объективную ценовую картину на рынке", — резюмировали они.