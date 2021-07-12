МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российские девелоперы в июне 2021 года начали строительство 5,3 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах, что является рекордным значением за месяц в последние два года, говорится в сообщении "Дом.РФ".

"Вывод новых проектов долевого строительства на рынок в июне оказался в три раза выше, чем в июне прошлого года, что является следствием синергетического эффекта целого ряда мер, реализуемых государством для развития жилищной сферы страны. Это и льготные ипотечные программы для граждан, и льготные кредиты для застройщиков, и системные меры по развитию жилищного строительства", – приводятся в сообщении слова главы "Дом.РФ" Виталия Мутко. Эксперты отмечают взлет цен на недвижимость в Москве

Как указывается в нем, по объемам запуска нового строительства лидирует Москва — 579 тысяч квадратных метров. На втором месте Московская область (477 тысяч квадратных метров), на третьем — Краснодарский край (471 тысяча квадратных метров). При этом по темпам прироста запусков — среди субъектов с объемом строительства более одного миллиона "квадратов" — лидирует Санкт-Петербург с показателем 13,7 раза.

С августа 2020 года запущено 36 миллионов "квадратов" жилья – на 75% больше, чем за сопоставимый период 2019–2020 годов. При этом вывод на рынок новых проектов превышает ввод завершенных проектов в эксплуатацию, в результате чего объем текущего многоквартирного строительства стабильно увеличивается. По итогам июня он достиг 97,9 миллиона квадратных метров – на 6,2 миллиона "квадратов" больше в сравнении с февралем, уточняется в сообщении.