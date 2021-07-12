МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Росреестр в январе-мае 2021 года зарегистрировал в России 343,7 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) — на 49,5% больше аналогичного периода прошлого года.

Как указывается в сообщении ведомства, в мае зарегистрировано около 67 тысяч ДДУ, что на 86% больше, чем годом ранее. Больше всего ДДУ в этом месяце заключено в Москве (11 тысяч), Подмосковье (9 тысяч) и Санкт-Петербурге (6 тысяч). "Сбер" увидел снижение доли безналичных трат россиян впервые с 2019 года

По данным ведомства, на вторичном рынке в мае зарегистрировано 315 тысяч сделок, что на 67% больше результатов мая прошлого года. Среди регионов лидировали Московская область (19 тысяч), Краснодарский край (18 тысяч) и Москва (13 тысяч).

В мае также зарегистрировано около 309 тысяч ипотечных сделок — на 87% больше итогов аналогичного периода прошлого года. Чаще всего ипотеку в этом месяце оформляли в Московской области (26 тысяч), Москве (21 тысяча), а также Краснодарском крае (19 тысяч).