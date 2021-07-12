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Росреестр в январе-мае 2021 года зарегистрировал в России 343,7 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) — на 49,5% больше аналогичного периода прошлого года. Как... ПРАЙМ, 12.07.2021
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Росреестр в январе-мае 2021 года зарегистрировал в России 343,7 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) — на 49,5% больше аналогичного периода прошлого года.
Как указывается в сообщении ведомства, в мае зарегистрировано около 67 тысяч ДДУ, что на 86% больше, чем годом ранее. Больше всего ДДУ в этом месяце заключено в Москве (11 тысяч), Подмосковье (9 тысяч) и Санкт-Петербурге (6 тысяч).
По данным ведомства, на вторичном рынке в мае зарегистрировано 315 тысяч сделок, что на 67% больше результатов мая прошлого года. Среди регионов лидировали Московская область (19 тысяч), Краснодарский край (18 тысяч) и Москва (13 тысяч).
В мае также зарегистрировано около 309 тысяч ипотечных сделок — на 87% больше итогов аналогичного периода прошлого года. Чаще всего ипотеку в этом месяце оформляли в Московской области (26 тысяч), Москве (21 тысяча), а также Краснодарском крае (19 тысяч).