МОСКВА, 13 июл – РИА Недвижимость, ПРАЙМ. Расширенная программа семейной ипотеки, специальные совместные программы банков и застройщиков по субсидированию ипотечных ставок, а также покупка жилья на вторичном рынке являются альтернативами программе льготной ипотеки на новостройки, рассказали опрошенные РИА Недвижимость аналитики. "Пузырь лопнул". Что подешевеет к концу лета

Июнь 2021 года стал последним месяцем, когда банки могли предложить своим клиентам льготную ипотеку под 6,5% на новостройки на сумму до 12 миллионов рублей в Москве. С июля программа была продлена, однако максимальный лимит кредита теперь составляет 3 миллиона рублей для всех регионов, а ставка повысилась до 7%. Комментируя обновленные критерии программы риелторы отмечали, что в Москве под нее не подходит ни одна выставленная на продажу квартира.

Главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко, уверен, что альтернатива льготной ипотеки на новостройки для москвичей – это обновленная программа семейной ипотеки. Он напомнил, что программу под 6% годовых и с лимитом для Москвы в 12 миллионов рублей распространили и на семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года.

Руководитель аналитического центра компании "Циан" Алексей Попов также согласился, что такие условия намного выгоднее, чем новые условия льготной ипотеки на новостройки. "Распространение семейной ипотеки на семьи с одним ребенком существенно расширит круг тех, кто сможет ей воспользоваться, но в полной мере заменить по масштабам льготную ипотеку с прежними условиями она не может, так как носит все-таки адресный характер", — сказал он.

Рыночной альтернативой льготной ипотеке сегодня может стать и приобретение новостройки по специальным совместным программам банков и застройщиков по дополнительному субсидированию ставок, считают оба эксперта.

"Снижение ставок превращается в инструмент повышения конкурентоспособности застройщика на рынке. Субсидирование ставки со стороны девелопера предполагает то, что он платит банку недополученный процентный доход. По сути, для застройщика это расходы на привлечение клиентов, поскольку очень низкие ставки часто оказывают решающее влияние на принятие решения потребителем", — прокомментировал Попов.

Он считает, что уже во втором полугодии ожидается заметное замедление спроса на первичном рынке, что повысит вероятность появления новых программ лояльности от застройщиков. Зеленский выступил за нормандский формат обсуждения "Северного потока-2"

"Также возможны и сезонные скидки к праздникам, от которых отказывались девелоперы в период действия льготной ипотеки", — отметил аналитик.

В качестве альтернативы будет не лишним рассмотреть и вторичный рынок жилой недвижимости, где рост цен заметно ниже, чем на новостройки, добавил Гордейко.