МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Эксперты в области недвижимости рассказали о подорожании первичного жилья в России на 17%. За последние полгода (с декабря 2020 по июнь 2021 года) стоимость одного квадратного метра в новостройках взлетела до 118,5 тысяч рублей. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости.

Руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев отметил, что жилье в России так же подорожало во втором полугодии 2020 года, увеличившись в стоимости на 17% в декабре по сравнению с июнем. Аналитики рассказали, как изменились цены на вторичное жилье в июне

Глава аналитического центра "Циан" Алексей Попов, в свою очередь, считает, что цены растут "на фоне сжимающегося спроса". "Вторичное жилье дорожало в начале года, в мае-июне цены начали стагнировать", — добавил специалист. При этом в Росстате заявили, что рост стоимости на первичные квартиры во втором квартале года составил 6% по сравнению с первым кварталом.

По мнению руководителя центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергея Зайцева, за первые шесть месяцев 2021 года спрос на первичное жилье упал в среднем на 15-20%. Такая ситуация сложилась, поскольку многие россияне уже приобрели недвижимость. Кроме того, на ценообразование влияет и покупательская способность граждан. Эксперт предположил, что жилье продолжит расти в стоимости из-за подорожания строительных материалов.