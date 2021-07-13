МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Небольших итальянских муниципалитетов, решивших продавать дома по символической цене в 1 евро, постепенно становится все больше. Инициативу, которая зародилась на Сицилии, теперь перехватили в Боргомеццавалле — коммуне в провинции Вербано-Кузьо-Оссола в регионе Пьемонт. Об этом сообщает Idealista.

Отмечается, что Боргомеццавалле — это довольно молодой город, он был образован 1 января 2016 года в результате слияния поселений Сеппиана и Виганелла. В настоящее время в нем проживают менее 400 жителей. Коммуна традиционно привлекает любителей горнолыжного спорта и треккинга.

Объявить масштабную распродажу недвижимости власти города решили, чтобы привлечь в него новых жителей. Подобные шаги позволят остановить депопуляцию и разрушение исторических зданий. К тому же, в Боргомеццавалле есть высокоскоростной интернет, поэтому это место идеально подходит тем, кто работает удаленно. Эксперт посоветовал, какую недвижимость выгоднее всего покупать сейчас

"Мы выступаем в качестве посредника при продаже [жилья], но мы не агентство недвижимости, мы — витрина, просто связываем продавцов и покупателей", — заявил изданию мэр Боргомеццавалле Стефано Беллотти.

Он, правда, напомнил, что "ультрадешевые дома, выставленные на продажу, требуют технического обслуживания, потому что они пустовали в течение многих десятилетий". Постройки расположены в разных местах города, в основном в историческом центре. Несколько домов уже нашли новых владельцев. Процесс реализации заброшенной недвижимости замедлился из-за пандемии COVID-19, отметил Беллотти. Тем не менее заявки от покупателей продолжают поступать, и большинство из них приходят из других стран.