МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Несмотря на ограничения, накладываемые пандемией COVID-19, годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнили уже на 77%, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

"За полгода объем ввода недвижимости составил 77% от плана. Учитывая, что у нас планов громадье, это очень много… Такой динамики не было за все предыдущие годы", — сказал Собянин в ходе вручения премий Москвы в области архитектуры и градостроительства.

Мэр добавил, что строительному комплексу города удалось выполнить и перевыполнить план, несмотря на экономические и эпидемиологические сложности.

По словам Собянина, эта динамика говорит о том, что отрасль накопила потенциал, она мощна и устойчива.

"Мы всегда смотрим за балансом того, чтобы жилье и объекты приложения труда балансировали между собой, объекты соцкультбыта создавали при комплексной застройке", — отметил Собянин.

Он подчеркнул, что при строительстве объектов в Москве сегодня используют современные материалы и технологии, применяются уникальные архитектурно-градостроительные решения.

За последние годы в Москве ввели в оборот 90 миллионов квадратных метров недвижимости: жилье, детские сады, школы, транспортные, промышленные и коммерческие объекты, добавил мэр. Масштабную распродажу жилья анонсировал еще один город в Италии

Собянин во вторник вручил премии Москвы в области архитектуры и градостроительства. Были отмечены лучшие решения объектов проживания, социальной, транспортной, торговой инфраструктуры, жилых домов по программе реновации.

Премия города Москвы в области архитектуры и градостроительства учреждена в 2017 году. Она присуждается за разработку наиболее выразительных, оригинальных, качественных архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства, реализация которых отвечает решению задач по формированию комфортной городской среды.