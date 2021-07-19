МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. После роста ставок и снижения максимальной суммы для программы льготной ипотеки спрос россиян на нее резко снизился. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные оператора программы, института развития "Дом.РФ" и крупных банков. В первую очередь ее популярность упала в Москве и Петербурге.

Отмечается, что в июле крупные банки зафиксировали снижение спроса россиян на льготную ипотеку после изменения условий государственной программы, а в целом темпы роста числа новых заявок на ипотеку с господдержкой сократились в 2,5 раза. Назван срок, когда Россия догонит ипотечный рынок Восточной Европы

По данным "Дом.РФ", на 15 июля банки приняли 1,74 миллионов заявок на льготную ипотеку с момента старта программы в апреле 2020 года. За первую неделю действия обновленной программы было подано около 10 тысяч заявок, за вторую — 11 тысяч. Для сравнения: за последнюю неделю действия старой льготной программы таких заявок было 28 тысяч, а, например, прошлой осенью подавалось по 30-35 тысяч заявок в неделю. В крупнейших городах падение было более сильным: в Москве за первую неделю июля было подано 852 заявки, за вторую — 469 против 4,7 тысяч в конце июня; а в Санкт-Петербурге — 464 и 1087 соответственно против 3,2 тысяч.

Программа льготной ипотеки на квартиры в новостройках была запущена в апреле 2020 года как антикризисная мера. Выдачи кредитов по ставке до 6,5% должны были завершиться 1 июля 2021 года, но президент Владимир Путин предложил продлить программу — уже во второй раз, но с новыми условиями. Максимальная ставка по кредиту выросла до 7%, а предельный размер кредита радикально снизился — до 3 миллионов рублей для всех регионов России.